قرقاش: لابد من حشد العواصم العربية لصد الإنكشارية

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قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية إن العالم العربي ليس مشاعا للتدخل الإقليمي.

وأضاف قرقاش على حسابه في تويتر :" لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي".

وأوضح أن التاريخ سيحكم بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي .

وكان قرقاش قد طالب في تدوينات سابقة بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا :" طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة . وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة".

كما طالب أيضا بالدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته .

وأشار قرقاش أيضا إلى دعوة دولة الإمارات وبالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع. سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.


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