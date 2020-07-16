» قتلي وجرجي في عملية إرهابية بإيران

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إيران

الحرس الثوري

قتلى

ارهابية

عملية

أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل اثنين وإصابة آخر إثر عملية إرهابية قامت بها عناصر قالت إنها "معادية للثورة" في محافظة كردستان غرب إيران.
وقالت العلاقات العامة في مقر "حمزة سيد الشهداء"، في بيان لها، : "الليلة الماضية، وفي أطراف قرية بلبر في منطقة أورامان التابعة لسرو أباد، تعرض أحد موظفي قوات التعبئة، إلى جانب موظف في المنطقة ومقيم في منطقة أورامان، وأثناء مساعدتهم لسكان المنطقة ضمن إطار قافلة المساعدات الشعبية خلال الأيام الصعبة من النضال في مواجهة فيروس كورونا، لاستهداف من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية المرتبطة بقوى الاستكبار العالمي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخر، والتحقيقات جارية في شأن الحادث".
وجاء في البيان: "يعزي مقر حمزة سيد الشهداء(ع) قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وأهالي المنطقة بشهادة هؤلاء الأبطال"، مؤكدا أن "شرور وكلاء الغطرسة والمرتزقة العالميين لن تمنعهم من مساعدة الناس في مبارزة جائحة كورونا والخدمات الأخرى".


وختم البيان بتأكيده على أن "الحرس الثوري الإيراني سيحاسب مرتكبي هذه الجريمة الجبانة وأنهم سينالون عقابهم".


وتعرضت إيران لسلسلة من الانفجارات خلال الأسابيع القليلة الماضية، استهدفت منشآت حساسة، من بينها مجمع للتخصيب النووي ومصانع وخطوط وأنابيب نقل الغاز.

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