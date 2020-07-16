«الجبلاية» تترقب قرار "كاف" لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

16 يوليه 2020 - 11:35 ص

يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ما ستسفر عنه قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم الخميس، والذى سيعلن فيه عن موقف الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية ومكان إقامته، بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور قبل النهائي و النهائي للبطولة التي تم تأجيلها بسبب إنتشار فيروس كورونا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد أرسل خطاب رسمي الي الاتحاد الأفريقي يطلب فيه طلب استضافة مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال فريقيا والتي تجمع الأهلي المصري أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.