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عائض القرني عن حديث نبوي : " ريّح دماغك"

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عائض القرني عن حديث نبوي : " ريّح دماغك"
عائض القرني عن حديث نبوي : " ريّح دماغك"

عبد القادر وحيد

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قال الداعية السعودي عائض القرني إن الاقتداء والالتزام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو راحة للبال.

وأضاف القرني في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا جامعا هو " إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وأوضح أن الدخول في أمور لا تخص الإنسان ولا تفيده، هو تحميل للشخص بأمور وطاقات لا يتحملها.

وتابع القرني في توضيحه للحديث أن الحديث النبوي ببساطة " ريّح دماغك".

وأشار إلى أننا لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا لذهب عن 90% من مشاكلنا اليومية.

وناشد متبعيه باعتناء كل شخص بأسرته وصلاته وأهله، وإصلاح ما بينه وبين الله، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ونوّه القرني إلى أشخاص " فضوليين"، إذا رأى حادثا لسيارة، دخل، أو حريقا وحضر الدفاع المدني دخل معهم، أو أثيرت قضية سياسية أو اقتصادية كان جزءا منها.

 


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