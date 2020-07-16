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انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل

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انهيار

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اسكندرية

غرق 3 شباب

شاطى النخيل

قالت والدة ثلاثة شباب غرقوا في شاطئ النخيل، إن قوات الإنقاذ عثروا على جثمانين فقط حتى الآن، أما الجثمان الثالث فهو مفقود.

وأضافت في حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، "واحد عنده 27 سنة، والتاني 19، والتالت 17 سنة".

وتابعت "إحنا كنا معاهم وهما سابونا الصبح وطلعوا"، موضحة: "نزلوا لاقيت أخوهم الصغير بيقولي ألحقي يا ماما اخواتي غرقوا..جيت لاقيت واحد جثته بره والتاني وقفت شوية لحد ما طلعوه".

واختمت قائلة: "رضيت بقضائك يا رب واللهم لا اعتراض.. أنا بس عاوزة ابنى التالت علشان أرد الوديعة والأمانة لصاحبها اللى خلقها".


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