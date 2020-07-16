خبير عسكري : اللي هيقرب مننا مش هيرجع

16 يوليه 2020 - 10:47 ص

قال اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخط الأحمر في سرت والجفرة في ليبيا كانت واضحة.

وأضاف "خلف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "أردوغان ألغى المناورة التي كان أعلن عنها بحجة سوء الأحوال الجوية»، مؤكدا أن مصر رابع أكبر قوة بحرية في العالم والجميع يخشاها.

وأشار إلى أن الميليشيات لا تستطيع خوض حرب ضد جيش قائلاً: "لن تستطيع إكمال الحرب لمدة ساعة، ومش هنسمع عنهم تاني، طلعة لمدة 30 ثانية وهيتبخروا"، متوقعًا عدم تحرك الميليشيات تجاه سرت الفترة المقبلة.