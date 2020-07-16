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اليوم.. المحكمة تحسم النزاع في دعوى الطيار المفصول ومحمد رمضان
اليوم.. المحكمة تحسم النزاع في دعوى الطيار المفصول ومحمد رمضان

عبد القادر وحيد

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المحكمة

الدعوي

الطيار المفصول

ممد رمضان

من المقرر أن تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، حكمها في دعوى السب والقذف، التي أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ "الطيار المفصول ضد  الفنان محمد رمضان.

وكان الطيار المفصول قد اتهم في دعواه الفنان محمد رمضان  بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار.

كما  ادعى عليه مطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب ما ذكره صاحب البلاغ.

يذكر أنه كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، لليوم الخميس.

وكانت النزاع قد ظهر في فبراير الماضي، حيث مرّ بمراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي  نشره محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله.

 كما ظهر  محمد رمضان متحدثا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو مالم يحدث.


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