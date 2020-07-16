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إسرائيل تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل

إصابات

فيروس كورونا

 أعلن مسئولون بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابات يومية تشهده إسرائيل منذ تفشي الوباء حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية ومركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأنه تم إجراء 24 ألفًا و892 اختبارا أمس الأربعاء وأن معدل الإصابة يبلغ 7%.


وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 198، كما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 373، موضحة أن عدد المصابين بالفيروس في الوقت الراهن يبلغ 23 ألفا.
وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، أمس أنه سيتم فرض إغلاق في كافة أنحاء إسرائيل إذا بلغ عدد الإصابات اليومية 2000 إصابة.

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