إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

16 يوليه 2020 - 10:14 ص

أطلقت النيابة العامة في الكويت سراح البرلماني الكويتي السابق مبارك الدويلة، عقب توقيفه أمس الأربعاء.

وذكر نجل الدويلة على حسابه في تويتر :" اللهم لك الحمد خرج الوالد مبارك فهد الدويلة من النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معه وهو الآن متوجه إلى المنزل.. الحمدلله على دولة القانون والدستور الحمدلله على نعمة الكويت".

وكان وزارة الداخلية الكويتية، قد ألقت القبض أمس الأربعاء، على مبارك الدويلة، بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية تسريبات القذافي.

وذكرت القبس الكويتية عن مصدر مطلع أنه سيتم عرض الدويلة على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً صباح أمس الأربعاء، بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي.