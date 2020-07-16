"اللي شوفته معجبنيش"... نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كتاب

نبيلة عبيد

حياتها الفنية

محمود قاسم

في تفاصيل جديدة عن حياة الفنانة نبيلة عبيد الفنية، يسرد كتاب جديد هذا المشوار الفني تحت عنوان "سينما نبيلة عبيد".

 يعمل الكاتب المصري محمود قاسم على إعداد كتاب يتناول الأعمال السينمائية لنجمة مصر نبيلة عبيد، والتي انطلقت في مطلع ستينيات القرن الماضي من خلال فيلم "مفيش تفاهم"، وانتهت قبل 15 عاما حينما قدمت فيلم "مفيش غير كده".

وفي رحلتها  قدمت عبيد ما يقرب من 70 عملا سينمائيا ما جعلها واحدة من أهم نجمات الفنانات العرب.

وبحسب تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت نبيلة عبيد أن الكتاب سيتناول أعمالها السينمائية ولن يتطرق إلى حياتها الشخصية.

 وأضافت أن الكاتب يرى أن هناك هدفا وقيمة من وراء تلك الأفلام التي قدمتها، لذلك قرر أن يرصد الرحلة الفنية من خلال الكتاب.

وتابعت: الكتاب سيتناول كواليس مشاركتها في الأفلام، أم أنه سيتناول تحليل تلك الأعمال السينمائية فقط، خاصة أن دخول نبيلة عبيد لمجال الفن كان له كواليس خاصة حول موافقة عائلتها على الأمر، أكدت أنه ربما تكون هناك بعض الكواليس الخاصة بمشاركتها في الأفلام.

وأشارت إلى أن رحلتها السينمائية شهدت العديد من الكواليس والظروف المختلفة، فكانت في البداية تسير وفق اختيارات المخرجين وظروف الترشيح، فيما كانت لها هي اختياراتها السينمائية بعد ذلك.

وشددت على كونها ستوصي بألا يتم تقديم أي عمل فني عن حياتها سواء في السينما أو التلفزيون، مبررة ذلك بأنها حينما شاهدت الأعمال التي تقدم عن النجوم وحياتهم لم تعجبها قائلة: "اللي شوفته معجبنيش".

كما أكدت نبيلة عبيد أنها بعد ذلك ستشرف على تقديم كتاب يتولى توثيق كافة مراحل حياتها.


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