  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:53 م
Advertisements
بحث متقدم
" أوباما ..بايدن .. وبيل غيتس" على رأس القائمة.. أكبر عملية قرصنة لتويتر

" أوباما ..بايدن .. وبيل غيتس" على رأس القائمة.. أكبر عملية قرصنة لتويتر

قرقاش

قرقاش: لابد من حشد العواصم العربية لصد الإنكشارية

مرتضى منصور

مرتضى منصور: عضويات مجانية لشهداء الجيش والشرطة

عائض القرني عن حديث نبوي : " ريّح دماغك"

عائض القرني عن حديث نبوي : " ريّح دماغك"

ارشيف

خبير عسكري : اللي هيقرب مننا مش هيرجع

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا هو الأول من نوعه

اليوم.. المحكمة تحسم النزاع في دعوى الطيار المفصول ومحمد رمضان

اليوم.. المحكمة تحسم النزاع في دعوى الطيار المفصول ومحمد رمضان

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

السعودية

السعودية تحذر من كارثة كبري ستؤثر علي العالم

بي بي سي تفاجئ موظفيها بهذا القرار

عرب وعالم

بي بي سي تفاجيء موظفيها بهذا القرار
بي بي سي تفاجيء موظفيها بهذا القرار

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

#

"إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"

#

بي بي سي تصدم العالم بخبر عن كورونا: خاب أملنا في العلاج والدليل كوريا

#

مايا دياب تعنف مذيعة "إم بي سي" بعد سؤال محرج

بي بي سي

تسريح

كورونا

520 وظيفة

فاجأت هيئة الإذاعة البريطانية  "بي.بي.سي" أمس الأربعاء عامليها بأنها ستخفض 520 وظيفة في مجال الأخبار، وهو ما يزيد بواقع سبعين وظيفة عن عدد من أعلنت في يناير إنها ستسرحهم ضمن خطة جرى إرجاؤها بسبب جائحة يروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة رويترز عن  "فران أنزويرث" مديرة الأخبار والأحداث الجارية في بي.بي.سي، أن المؤسسة عليها أن تدخل تغييرات لتتمكن من الحفاظ على استمرار عملياتها.

وتتضمن الخطة تقليل الإذاعة للقصص الإخبارية التي تنتجها مقابل تحويل إنتاجها لقصص أكثر تحديدا بهدف زيادة تأثيرها.

يذكر أن أغلب تمويل هيئة الإذاعة البريطانية، من رسوم رخصة التلفزيون التي يدفعها المشاهدون في بريطانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلي وجرجي في عملية إرهابية بإيران
» السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية
» انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل
» أول رد لـ"النهضة" التونسية على إقالة وزرائها في الحكومة
» رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك
» إسرائيل تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا
» "كاف" يحسم ملعب مباريات دورى أبطال أفريقيا
» "حماية المستهلك" يتوعد المخالفين بغرامات كبيرة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أحمد العوضي عن إعلان فنانة خيانة زوجها لها: حاجة قذرة
» فنانة شهيرة: جزء من جسمي بان في صورة نشرتها والستات اتحرشوا بيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية