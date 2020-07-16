» أحمد العوضي عن إعلان فنانة خيانة زوجها لها: حاجة قذرة

16 يوليه 2020 - 09:11 ص

شن الفنان أحمد العوضي هجوما شرسا على عدد من الاعترافات التي أدلى بها نجوم بشأن تصريحات النجوم عن الخيانة الزوجية.



وقال العوضي في تدوينة: "والله يا جماعه هو بعيد عن مين خان مين ومين خانت مين.. هو اصلا فكرة انك تفضح علاقة انت كنت فيها هو شئ في منتهي القذارة وعدم التربية".

وأضاف: يعني كنت في علاقة وطلع وحش راح لحاله... حلو اديك متهني معاه .. لكن انك تطلع (ى) وتقول أسباب الانفصال حاجة قذرة جدا الصراحة.

وكانت زوجة الفنان ويل سميث أعلنت خيانتها لزوجها فضلا عن اعتراف فنانة عربية بخيانة زوجها لها وإعلان طلاقها منه.