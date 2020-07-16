الغندور يرد على سخرية شيكابالا: أنا اللي صنعت لك الجون اللي شهرك

16 يوليه 2020 - 08:28 ص

عبر الإعلامي خالد الغندور عن انزعاجه الشديد من سخرية محمود عبد الرازق شيكابالا منه بفيديو ساخر .



وقال الغندور في فيديو لايف : أنا قولت في برنامجي إن بعض النجوم الزملكاوية بيفضلوا قنوات أخرى لأنها بتدفع مقابل مادي أكثر من قناة الزمالك لكني مجبتش سيرة شيكابالا ومعرفش ليه الكلام أخد الكلام على نفسه .



وأضاف: شكرا لأخويا الصغير شيكابالا متوقعتش منك كدا .. لأني كتير ساندتك من وأنت ناشيء وصنعت ليك الجون بتاع ماتش غزل المحلة والناس عرفتك بعدها.



وكان شيكابالا نشر فيديو يأكل فيه فستق ويقول : مفيش بندق كل فستق



وهو الاسم الذي يشتهر به الغندور في الوسط الرياضي.



