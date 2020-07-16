قرار مفاجيء من الأهلي ضد هذا اللاعب بعد توقيعه للزمالك

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صالح جمعة

كشف الإعلامي إسلام صادق - مقدم برنامج البريمو - عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صالح جمعة لاعب الأهلي.

وقال صادق في البرنامج: الأهلي طلب من فايلر مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية بعد علم المسئولين بجلوسه مع مسئولين بالزمالك وتوقيعه على عقود انضمام للفريق.

وأشار إلى أن الأهلي اكتشف أن صالح بصدد شكوى النادي بالتنسيق مع الزمالك بدعوى منعه من المشاركة في التدريبات وهو ما تحوط له الأهلي بقرار من فايلر بعودة اللاعب لحساباته.

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