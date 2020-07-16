» 6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل

16 يوليه 2020 - 06:22 ص

تصدر عمر طه - خطيب الفنانة أمينة خليل - مواقع البحث بمصر بعد إعلان الخطبة في حفل عائلي بسيط.



وفيما يلي بعض المعلومات عنه:



1. يعمل في مجال الهندسة



2. يحب الصيد سواء الأسماك أو الطيور أو الحيوانات المفترسة



3. يحب السفر وزار العديد من الدول المتنوعة مثل الإمارات و فيتنام



4. لديه علاقات مع العديد من الفنانين بالوسط الفني والغنائي



5. ظهر مع الفنان عمرو دياب في صورة قبل أسابيع وفيما يبدو تجمعهما صداقة



6 . ظهر مع أمينة خليل في عدة مناسبات سابقة أبرزها حفلة لعمرو دياب.



