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6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل

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أمينة خليل

عمر طه

تصدر عمر طه - خطيب الفنانة أمينة خليل - مواقع البحث بمصر بعد إعلان الخطبة في حفل عائلي بسيط.

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

1. يعمل في مجال الهندسة

2. يحب الصيد سواء الأسماك أو الطيور أو الحيوانات المفترسة

3. يحب السفر وزار العديد من الدول المتنوعة مثل الإمارات و فيتنام

4. لديه علاقات مع العديد من الفنانين بالوسط الفني والغنائي

5. ظهر مع الفنان عمرو دياب في صورة قبل أسابيع وفيما يبدو تجمعهما صداقة

6 . ظهر مع أمينة خليل في عدة مناسبات سابقة أبرزها حفلة لعمرو دياب.

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