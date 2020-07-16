» 6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل

أحمد عادل شعبان
تصدر عمر طه - خطيب الفنانة أمينة خليل - مواقع البحث بمصر بعد إعلان الخطبة في حفل عائلي بسيط.
وفيما يلي بعض المعلومات عنه:
1. يعمل في مجال الهندسة
2. يحب الصيد سواء الأسماك أو الطيور أو الحيوانات المفترسة
3. يحب السفر وزار العديد من الدول المتنوعة مثل الإمارات و فيتنام
4. لديه علاقات مع العديد من الفنانين بالوسط الفني والغنائي
5. ظهر مع الفنان عمرو دياب في صورة قبل أسابيع وفيما يبدو تجمعهما صداقة
6 . ظهر مع أمينة خليل في عدة مناسبات سابقة أبرزها حفلة لعمرو دياب.
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