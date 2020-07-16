الحكم بسجن آمنة الشرقي بعد إساءتها للقرآن الكريم

16 يوليه 2020 - 06:12 ص

قضت محكمة تونسية بسجن المدونة آمنة الشرقي بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي .



وحكمت المحكمة الابتدائية التونسية بسجن آمنة لمدة 6 أشهر وغرامة 2000 دينار بسبب نشر سورة مزعومة من تأليفها تحت عنوان "سورة كورونا".



ودافعت المتهمة عن نفسها قائلة انها لم تذكر أن هذه آية قرآنية ولم تذكر فيها اسم الله أو الرسول .



وأثارت آمنة الشرقي موجة من الجدل خلال مايو الماضي بعد تأليف سورة ونشرها في مدونة مما أدى للقبض عليها ثم محاكمتها.



