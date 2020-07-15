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أسعار متباينة للدولار في ختام تعاملات الأربعاء

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أسعار متباينة للدولار في ختام تعاملات الأربعاء

مال وأعمال

الدولار
الدولار

الطيب حسين

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شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في ختام التعاملات اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة بمصر.

سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه البيع.

وبلغ سعر الصرف في البنك المركزي المصر 15.89 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

أما بنك التعمير والإسكان، فبلغ سعر العملة الخضراء  15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ  15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي بلغ  15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

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