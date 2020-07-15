أمريكا تتعهد بأن تدفع الصين ثمن تفشي كورونا

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن العالم سيجعل الصين "تدفع حتما" ثمن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في مقابلة مع موقع The Hill أن هذا الثمن سيتجسد في "تغير العلاقات" مع هذا البلد.

وتابع: "يمكنكم رؤية ذلك بوضوح، عندما أزور أي مكان أو أتحدث مع أي وزير خارجية كان، جميعهم مدركون لما سببته الصين للعالم".

وأردف بومبيو: "أنا واثق تماما من أن العالم سينظر للصين بشكل مغاير، وسيتعامل معها بشكل مختلف جذريا عما كان عليه الحال قبل هذه الجائحة الكارثية".

واتهمت الإدارة الأمريكية مرارا الصين بعدم الشفافية في ملف كورونا، وقال بومبيو في وقت سابق إن "الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف من الأرواح في أنحاء العالم لو تحلت بشفافية أكبر بشأن الفيروس".


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