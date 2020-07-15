الأردن.. تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن الإصابات الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري من السعودية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 1201 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فضلا عن إجراء 5663 فحصا مخبريا.

وأكدت السلطات أنه رغم انخفاض عدد الإصابات إلا أن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق "أمان" للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.

كما أكدت الوزارة على أهمية تطبيق "صحتك" الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية.



