» "الديهي" يوجه رسالة لـ"أعداء مصر"

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اقتصاد

الديهى

غصن الزيتون

اعداء مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تمر الآن بمنعطف تاريخي به الكثير من التحديات، ولدينا جيش يواجه جميع العداءات مواجهة الصقور، فالجيش المصري يصنف تاسع جيش في العالم، وتم إعداده وتجهيزه خلال 6 سنوات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، كان الجهلاء يتسألون عن سبب تسليح الجيش، والقيام بالمناورات العسكرية، في محاولة لإحباط الشعب وزعزعة ثقته في جيشه، والإجابة هذا الظرف التاريخي.

وتابع، الرئيس يقرأ بعين استراتيجية واضحة ماذا يمكن أن يحدث، وكان على بينة أن هناك تحديات في الأفق، والشعب المصري بوقوفه في 30 يونيو، وصبره الاستراتيجي في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، وصبره الاستراتيجي في تسليح الجيش يؤكد أنه البطل الحقيقي.

وشدد، على أننا بحاجة الآن لإعلام وطني وإعلام حرب لمؤازرة الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية دون شرطوا، معقبًا: "الوطن ينادي الجميع، هلموا للاصطفاف الوطني، الشعب المصري هو الجيش، ولسنا دعاة حرب، وإنما دعاة السلام"، مضيفًا لأعداء مصر: "لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدي المصريين".

وأكد، أنه آن للقارة الإفريقية أن يكون لها صوت للحق، فمصر لن تقبل أن يفرض عليها أجندة أو أمر واقع.

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