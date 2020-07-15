"الديهي" عن سد النهضة: "لهذا السبب.. اطمئنوا"

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سد النهضة

إثيوبيا

الديهى

ملء السد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الأنباء عن بدء مليء خزان سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية كمتحدث باسم الدولة المصرية تتعامل بشكل رسمي، والدولة تقدر تمامًا الغضب والقلق لدى المواطنين.

وتابع "الديهي"، أن رد وزارة الخارجية الإثيوبية والحكومة الإثيوبية على التساؤل المصري هو الفيصل، منوهًا بأن وزير الري الإثيوبي الذي أعلن عن بدء سد النهضة، هو نفسه الذي نفى المليء وأكد عبر وكالة الاسوشيتد برس، أن المياه هي تجمعات للأمطار، منوهًا بأن وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية لم تصدر أي بيانات عن هذا الأمر حتى الآن.

وأردف، أن مصر كان من الممكن أن تقوم بالتوقيع على أي اتفاق بشان سد النهضة، ولكن الإدارة المصرية الحالية واعية وأمينة، وتبحث عن مصلحة الأجيال القادمة، ولا نقبل أي مزايدة على الدور المصري والقيادة، مضيفًا للشعب المصري: "اطمئنوا واصطفوا خلف القيادة السياسية اصطفاف وطني حقيقي، إدارة الملفات الاستراتيجية مثل سد النهضة، والحدود في أيادي لم تعرف التفريط والتراجع، ونحن قادرون على مجابهة جميع التحديات حال كنا في اصطفاف وطني، ولكن علينا أن نكتب أسماء من خانوا الوطن".


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