» وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن



توفيت نيكول ثيا، نجمة التواصل الاجتماعي التي تحظى بأكثر من 230 ألف متابع على تطبيق "إنستجرام" ، يوم السبت.



وكشفت عائلتها عن سبب الوفاة انتظارًا لتقرير تشريح الجثة الرسمي.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا كانت حاملاً في شهرها الثامن، وتعتقد عائلتها أنها - وابنها الذي لم يولد بعد - توفيا بسبب "أزمة قلبية حادة".



وقال عمها تشارلز موراي: "لقد أصيبت في منزلها، كانت تخبر شريكها أنها تعاني من آلام في صدرها وظهرها. كانت راقصة ولا نعتقد أنها تعاني من أي مشاكل صحية كامنة. إنه أمر فظيع، لكننا لن نعرف على وجه اليقين حتى نصل إلى الجثة".



واشتهرت ثيا، وهي شخصية راقصة ومصممة اكسسوارات ومقيمة في المملكة المتحدة، بنشرها مقاطع فيديو توثق حملها.



وشاركت والدة ثيا أول خبر عن وفاتها الأحد في منشور على "إنستجرام" إلى أكثر من 182 ألف متابع، قائلة: "بالنسبة لجميع أصدقاء ومؤيدي نيكول، من الحزن الشديد أن أبلغكم أن نيكول وابنها هي و(شريكها) بوجا وكتبت باسم يدعى رين توفي بحزن صباح السبت".



وكتبت: "كعائلة نطلب منك أن تمنحنا الخصوصية لأن قلوبنا محطمة حقًا ونكافح للتعامل مع ما حدث. شكرا لك والدتها طفلي الجميل نيكناك وحفيدي، سأفتقدك لبقية حياتي حتى نلتقي مرة أخرى في السماء الأبدية".



وأشارت والدة ثيا أيضًا إلى أن ابنتها حددت مسبقًا العديد من مقاطع الفيديو التي سيتم نشرها على قناتها في الأيام القادمة. وقالت إن شريك ثيا - راقص الشوارع جلوبال بوجا - "اتخذ قرار السماح ببثها".



وفي أبريل ، أعلنت ثيا عن حملها في فيديو على إنستجرام تظهر نتوء طفلها أثناء الرقص مع بوجا.





