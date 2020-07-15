  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:00 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

أسعار متباينة للدولار في ختام تعاملات الأربعاء

صورة

العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية عاجلة

صادم.. وفاة راقص باليه روسي ضربته صاعقة أثناء توجهه إلى منزل خطيبته

صادم.. وفاة راقص باليه روسي ضربته صاعقة أثناء توجهه إلى منزل خطيبته

آيا صوفيا

رد أمريكي غير متوقع بشأن "آيا صوفيا"

نشأت الديهي: الصيف الحالي انتخابي وسوق عكاظ سياسي

"الديهي" عن سد النهضة: "لهذا السبب.. اطمئنوا"

عبدالرحمن أبوزهرة

عبدالرحمن أبو زهرة يقرر الاعتزال: "حرام اللى بيحصل لي دا"

السجن 27 عامًا لزوجين عذبا ابنهما بالماء المغلي حتى الموت

السجن 27 عامًا لزوجين عذبا ابنهما بالماء المغلي حتى الموت

مدينة الإنتاج

أول صور لـ"الرجل الأخضر" مقتحم مدينة الإنتاج قبل قتله

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن

الصفحة الأخيرة

وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن
وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

أغرب رسالة كتبتها سارة حجازي بخط يدها قبل انتحارها

#

صورة نادرة للشهيد أحمد المنسي في طفولته تشعل فيس بوك

#

«كارداشيان» تشعل ضجة بنبوءة قديمة عن «كورونا»

#

يُعيد البصر.. بيان أمني بحق "عراقي" أحدث ضجة بالسعودية


توفيت نيكول ثيا، نجمة التواصل الاجتماعي التي تحظى بأكثر من 230 ألف متابع على تطبيق "إنستجرام" ، يوم السبت.

وكشفت عائلتها عن سبب الوفاة انتظارًا لتقرير تشريح الجثة الرسمي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا كانت حاملاً في شهرها الثامن، وتعتقد عائلتها أنها - وابنها الذي لم يولد بعد - توفيا بسبب "أزمة قلبية حادة".

وقال عمها تشارلز موراي: "لقد أصيبت في منزلها، كانت تخبر شريكها أنها تعاني من آلام في صدرها وظهرها. كانت راقصة ولا نعتقد أنها تعاني من أي مشاكل صحية كامنة. إنه أمر فظيع، لكننا لن نعرف على وجه اليقين حتى نصل إلى الجثة".

واشتهرت ثيا، وهي شخصية راقصة ومصممة اكسسوارات ومقيمة في المملكة المتحدة، بنشرها مقاطع فيديو توثق حملها.

وشاركت والدة ثيا أول خبر عن وفاتها الأحد في منشور على "إنستجرام" إلى أكثر من 182 ألف متابع، قائلة: "بالنسبة لجميع أصدقاء ومؤيدي نيكول، من الحزن الشديد أن أبلغكم أن نيكول وابنها هي و(شريكها) بوجا وكتبت باسم يدعى رين توفي بحزن صباح السبت".

وكتبت: "كعائلة نطلب منك أن تمنحنا الخصوصية لأن قلوبنا محطمة حقًا ونكافح للتعامل مع ما حدث. شكرا لك والدتها طفلي الجميل نيكناك وحفيدي، سأفتقدك لبقية حياتي حتى نلتقي مرة أخرى في السماء الأبدية".

وأشارت والدة ثيا أيضًا إلى أن ابنتها حددت مسبقًا العديد من مقاطع الفيديو التي سيتم نشرها على قناتها في الأيام القادمة. وقالت إن شريك ثيا - راقص الشوارع جلوبال بوجا - "اتخذ قرار السماح ببثها".

وفي أبريل ، أعلنت ثيا عن حملها في فيديو على إنستجرام تظهر نتوء طفلها أثناء الرقص مع بوجا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة
» فيديو مرعب.. مواجهة صادمة بين رجل وتمساح في قلب النهر
» سعودي يحاول اغتيال صديقه الكويتي في الشارع
» الكويت.. صور زميلته في العمل وعندما اكتشفت الأمر كانت الصدمة
» عماد أديب: لتكن حرب الضرورة مهما كان الثمن
» السودان يسجل انخفاضًا بمنسوب مياه النيل
» بالصور.. يحتفل بيوم زفافه في يوم وفاة والده
» إعلامي مصري: المشهد التونسي على صفيح ساخن
» الديهي: قادرون على حماية حدودنا بكافة الاتجاهات
» "الديهي" يوجه رسالة لـ"أعداء مصر"
» وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية