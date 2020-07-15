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إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

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قال حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفين ستيت الأربعاء، إنه ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أول حاكم أمريكي يصاب بالفيروس.


ونقلت صحيفة "أوكلاهومان" عن ستيت قوله: "لقد خضعت للاختبار أمس بحثًا عن (كوفيد – 19) 19 وعادت النتائج بشكل إيجابي".


وقال ستيت (47 عامًا) وهو أب لستة أطفال، إنه يشعر "بصحة جيدة" لكنه يعاني من آلام خفيفة في الجسم يوم الثلاثاء.


يأتي ذلك فيما شهدت أوكلاهوما تصاعدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وقال مسؤولو الولاية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، ليصل العدد الإجمالي إلى 428، وإن هناك 546 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع تأكد إصابتهم، أو الاشتباه فيها.


وذكرت الصحيفة أن ستيت، وهو جمهوري، واجه انتقادات لعدم القيام بالمزيد للرد على العدد المتزايد من الحالات الإيجابية، والعلاج في المستشفيات.


وشجع أوكلاهومانز على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة عندما لم يكن بالإمكان إجراء التباعد الاجتماعي، ولكن نادرًا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.


وجاء ذلك يوم من دعوة النائب الديمقراطي جيسون لوي ستيت لإصدار تفويض بعد أن أفادت وزارة الصحة في أوكلاهوما الثلاثاء أن ما يقرب من 1000 شخص آخرين ثبت إصابتهم بالفيروس، وفقًا لتلفزيون (Fox25) في أوكلاهوما سيتي.

وأثنى على رؤساء بلديات أوكلاهوما سيتي وتولسا ونورمان لاتخاذهم خطوات لسن تفويض قناع في الأماكن العامة والشركات الخاصة، ويعتقد أن على الدولة أن تفعل الشيء نفسه.

ونظم الرئيس دونالد مسيرة في تولسا بولاية أوكلاهوما الشهر الماضي، وعلى الرغم من أن الحضور كان قليلًا، فقد ربطه مسؤولو الصحة المحليون بطفرة في حالات الإصابة الإيجابيو في المنطقة.


وأثبتت الاختبارات إيجابية الإصابة بالفيروس لثمانية مسؤولين في حملة ترامب.


وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة مؤكدة، وتوفي أكثر من 135 ألف شخص، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

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