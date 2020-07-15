» إصابة حاكم ولاية أمريكية بكورونا

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في حالة تعد الأولى من نوعها، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الحاكم الجمهوري ستيت للصحفيين اليوم الأربعاء: "أخضع شخصيا لفحوصات كورونا على أساس دوري، وخضعت لفحص كوفيد-19 أمس وجاءت نتائجه إيجابية".

وقال ستيت (47 عاما) إنه في حالة جيدة ولم تظهر لديه أي أعراض إصابة باستثناء ألام خفيفة في الجسم.

ويعد ستيت أول حاكم ولاية أمريكية تم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".

وكانت أوكلاهوما بين الولايات الأمريكية التي شهدت في الأسابيع الماضية ارتفاعا في وتيرة تفشي الوباء، وسجلت هناك حتى اليوم نحو 22 ألف إصابة بالفيروس منها 428 حالة وفاة.

وتعرض ستيت لانتقادات داخل الولاية لكيفية تعامله مع الجائحة، وخاصة أنه، على الرغم من تشجيعه المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لم يلتزم بنفسه بهذه التوجيهات الصحية إلا في حالات نادرة.

وترأس الحاكم أمس في اجتماع كان يجلس فيه دون كمامة على مقربة مباشرة من مسؤولين آخرين في الولاية، غير أنهم لم يدخلوا بعد الحجر الصحي، حسب صحيفة The Oklahoman المحلية.

وفي الشهر الماضي، شارك ستيت في أول تجمع انتخابي نظمه الرئيس دونالد ترامب منذ بداية جائحة كورونا، في مدينة تلسا، ويعتقد الخبراء، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن هذه الفعالية الشعبية أثرت مباشرة على ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في الولاية.


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