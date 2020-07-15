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زوج «كيم كارداشيان» ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

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زوج «كيم كارداشيان» ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية
زوج «كيم كارداشيان» ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

فتحي مجدي

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بعد أقل من أسبوعين على إعلان ترشحه، أعلن مغني الراب الشهير، كاني ويست انسحابه من خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأفادت مجلة "نيويورك"، أن أيقونة الراب - المتزوج من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان - الذي أعلن خوضه انتحابات الرئاسة في تغريدة نشرها في 4 يوليو الجاري أخبر ستيف كرامر استراتيجي الانتخابات، أنه خرج من السباق.

وبحسب المجلة، فإن كرامر كان أحد العاملين في الحملة الذين استأجرتهم ويست للمساعدة في إدراج اسمه في الاقتراع في فلوريدا وساوث كارولينا وولايات أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، وفقًا لكرامر، كان فريق ويست يعمل في عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، ويضفي طابعًا رسميًا على ترشحه وأشياء أخرى يتعين عليهم القيام بها.

وقد تم تكليف الاستراتيجي الانتخابي بالحصول على توقيعات لمساعدة مغني الراب على الاقتراع في تلك الولايات، والتي قال كرامر إن هناك حماسة كبيرة فيها.

وأضاف: "كان لدينا دعم ساحق لإدخاله في الاقتراع". لكنه في النهاية، أعلن كرامر انسحابه. وعندما سُئل عن سبب تخلي ويست عن ترشحه للرئاسة، قال: "سأخبرك بما أعرفه بمجرد ذلك ألغيت كل شيء. كان لدينا أكثر من 180 شخصًا اليوم".

يوم الخميس، حافظ كرامر على دعمه للمغني الراب، قائلاً: "ليس لدي أي شيء جيد أو سيئ لأقوله عن كاني. لكل شخص قراره الشخصي حول سبب اتخاذ القرارات. يجب أن يكون الترشح للرئاسة أحد أصعب الأشياء التي يمكن لشخص ما أن يفكر فيها بالفعل على هذا المستوى".

ولم يؤكد ويست شخصيًا أنه أوقف جهوده في المكتب البيضاوي. وفي تصريحات إلى مجلة "فوربس" نشرت الأربعاء الماضي، قال مغني الراب إنه "يخلع القبعة الحمراء بهذه المقابلة"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، والتي أصبحت شعارًا لحملة ترمب الانتخابية. وأضاف "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

وأخبر ويست بأنه إذا لم يكن الرئيس ترامب بالفعل مرشح الحزب الجمهوري، فسوف يرشح نفسه عن الحزب، مضيفًا: "سأخوض الانتخابات كمستقل إذا كان ترامب موجودًا".

وعندما سُئل عن سبب تسمية حزبه السياسي باسم "حفلة عيد الميلاد"، برر اختياره لهذا الاسم بأنه "عندما نفوز، يكون عيد ميلاد الجميع".

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