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ريهام حجاج تنتقد تعليقات المصريين على صفحة "سميث"

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الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج

أحمد سالم

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علقت الفنانة ريهام حجاج على رد فعل المصريين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وياتي ذلك بسبب تصريحات زوجة النجم العالمي ويل سميث عن خيانتها له.

وقالت «ريهام»: «إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل علي صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته.. اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع ارايل.. وبغض النظر ايه اللي اتكتب احنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم».

تابعت موضحة: «مفيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية.. دا إن دل علي شئ فيدل علي إن إحنا أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع اننا مفروض متدينين.. معرفش ازاي).. وإننا خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية علي نفسنا وكشفنا قرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا».

وأضافت الفنانة ريهام، قائلة: «إحنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها.. هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم علي حياة حد في العموم.. فمنتهى الفجر والقدر الحكم علي حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك.. يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى.. إحنا عدينا البراميل بلا راجعة».


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