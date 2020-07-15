محافظ القاهرة يعتمد درجة القبول بالثانوي العام

أصدر محافظ القاهره اللواء خالد عبدالعال، اليوم الإربعاء، قرار بتقليل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2019/ 2020 من 254 درجة إلى 244 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم التقليل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، اعتمد اللواء خالد عبد العال، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.