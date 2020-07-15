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القباج: استمرار خطة صرف تكافل وكرامة

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نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

الطيب حسين

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قررت ني?ين القباج وزير التضامن الاجتماعي استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الاجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم صرف المساعدات  لمستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين 

وبدأت اليوم الاربعاء المرحلة الاولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاربعاء والخميس 15 -16 يوليو. 

على يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الاحد الموافق 19 يوليو وبقية الشهر بالاضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم.   

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة  وانتظام عمليات الصرف من خلال اكثر 4 الاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية. 

واكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر  ان  عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي 1.63 مليار جنيه مصري.

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