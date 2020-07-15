» روان بن حسين تعلن إصابتها بفيروس جنسي خطير

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الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين

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أعلنت الفاشونيستا روان بن حسين، عن مفاجأة  طلاقها من زوجها يوسف المقريف،  وذلك بعد شهور قليلة من وضعها لمولودتها الأولى «بيلالونا».

حيث نشرت «روان» المدونة الكويتية، عبر خاصية القصص المصورة، تكشف عن حكايتها وكواليسها، موضحة أن الحديث عن التحرش مؤخرًا شجعها على ذلك.

وقالت «روان»، أنها كانت تشعر دائمًا بالتوتر وتلقي اللوم على نفسها، منذ أعلان زوجها من المقريف، وذلك بسبب صدمة الجميع من زواجها لشخص يسيئ إليها.

وتابعت موضحة: «حيث وصل الأمر لاحتياجها للعلاج النفسي لتعيش بشكل طبيعي، رغم أنها اعتقدت في البداية بأنها لا تحتاج إلى علاج،  مشيرة أن زوجها يوسف المقريف كان نرجسيا ومريض نفسي لكنها أحبته رغم كل ذلك».

وأوضحت «روان»، أن زوجها نقل إليها فيروس جنسي وهو «»HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة، وذلك بسبب علاقاته الجنسية المتعدةة مما شجعها على الطلاق النهائي.


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