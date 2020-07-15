  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:30 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولى

تحرك حكومي عاجل بشأن "الشيال" الكفيف

سد النهضة

إثيوبيا: اتفقنا على بعض النقاط وعملية ملء السد تجرى الآن

السعودية-كورونا

دراسة بريطانية: العزل العام أدى إلى تقليل الإصابة بكورونا أكثر مما يُعتقد

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

"ترامب" يزف بشرى "عظيمة" بشأن علاج كورونا

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روان بن حسين

صدمة.. اغتصاب فنانة كويتية شهيرة (صور)

القبض على "مبارك الدويلة" على خلفية تسريبات خيمة القذافي

القبض على "مبارك الدويلة" على خلفية تسريبات خيمة القذافي

ريال مدريد

ريال مدريد يواصل مذبحة بيع اللاعبين

أسوأ 40 يوما في حياة "ميمي شكيب".. هذا ما حدث

أسوأ 40 يوما في حياة "ميمي شكيب".. هذا ما حدث

ارشيف

أول تحرك رسمى من الزمالك ضد الأهلى

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بتكوين جماعة إرهابية

قضايا وحوادث

حكم تاريخي بالسعودية.. " تغيب المرأة ليس جريمة"
حكم تاريخي بالسعودية.. " تغيب المرأة ليس جريمة"

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "كاف" بشأن مباريات أفريقيا

#

قرار جديد من المحكمة بشأن "قاتل سوزان تميم"

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

#

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 12 متهما لا تهماهم بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة، لجلسة 16 أغسطس لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صادمة.. اتهم فنان عالمي بالاعتداء على عارضة أزياء
» روان بن حسين تعلن إصابتها بفيروس جنسي خطير
» مجلس الوزراء يخصص مبلغ مالي لـ"الشيال الكفيف"
» قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بتكوين جماعة إرهابية
» قطر: 450 إصابة ووفاة واحدة آخر 24 ساعة
» مفاجأة سارة لجماهير الهلال السعودي
» هذا الوزير.. أول من أدخل " المسدس" إلى السعودية
» الجزائر.. الحكم على رئيسي وزراء سابقين بالسجن 10 سنوات
» طالب جامعي يقفز بنهر النيل منتحرا والإنقاذ النهري يخرجه
» تزوج 39 امرأة داخل قصر.. ماذا حدث
» موقف محرج لوزيرة فرنسية على الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية