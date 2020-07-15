"ترامب" يزف بشرى "عظيمة" بشأن علاج كورونا

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علاج

كورونا

بشري

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة مقتضبة قال فيها إن هناك "أخبارا عظيمة بشأن اللقاحات".

وكتب ترامب مغردا: "أخبار عظيمة بشأن اللقاحات!إعلان نتائج اختبارات المرحلة الأولى لأحد اللقاحات المرشحة ضد كورونا"

وتتزامن تغيردة ترامب مع إعلان فريق الباحثين الذي يجري دراسة على لقاح شركة "مودرنا" ضد فيروس كورونا، أن المصل آمن، كما أكدوا أنه حفز استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين في المرحلة الأولى للتجارب.

وفي حال نجاحه قد يصبح هذا اللقاح، الذي يعتبر من المرشحين الأبرز في قائمة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقطة تحول لشركة "مودرنا" المتمركزة في مدينة كمبريدج بولاية ماساتشوستس والتي لم يكن لديها أي منتج مرخص على الإطلاق.

وتخوض مجموعة من الدول منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 570 ألف شخص.


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