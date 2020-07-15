صدمة.. اغتصاب فنانة كويتية شهيرة (صور)

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روان بن حسين
روان بن حسين

محمد فضل

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اغتصاب

صدمة

روان بن حسين

فنانة كويتية

فجرت الفنانة والفاشنيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، صدمة لدى الجميع بعد الكشف عن تعرضها للاغتصاب قبل الزواج، لكن المفاجأة الكبرى كانت بإعلان هوية الشخص الذي اغتصبها، مؤكدة أنه زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي، الذي أعلنت طلاقه منه اليوم، بعد كشف خيانته من فتيات ليل ونقل مرض جنسي لها.

وكشفت "بن حسين" عبر خاصية "استوري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أن زوجها نقل لها فيروسا جنسيا خطيرا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات.

فيما أبدى الجمهور استغرابه بسبب استعانة الفاشنيستا الكويتية في البداية بحملة كشف المتحرشين وحالات الاغتصاب الأخيرة للحديث عن مرضها الذي نقله زوجها.

ليتضح أن روان بن حسين قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها.

وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا.

وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة.

أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور "إباحية" لفتيات قاصرات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بما كشفته الفنانة الكويتية، معلنين تعاطفهم معها، فيما انتقدها البعض على فضح والد ابنتها.





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