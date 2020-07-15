» مفاجأة سارة لجماهير الهلال السعودي

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يعود سلمان الفرج، لاعب وسط فريق الهلال السعودى، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها خلال الفترة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية.

ويستعد الهلال لمواجهة نارية أمام النصر يوم الخامس من أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن «الزعيم» يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة قبل 8 جولات من النهاية وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.


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