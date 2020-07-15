» هذا الوزير.. أول من أدخل " المسدس" إلى السعودية

15 يوليه 2020 - 02:50 م

نشر حساب تاريخ آل سعود صورة لوزير الدفاع السعودي الأسبق الأمير منصور بن عبد العزيز، أول وزير دفاع للسعودية.

وعلق الحساب على صورة الأمير بالقول :" الأمير منصور بن عبدالعزيز ، ثامن أبناء الملك عبدالعزيز.

ولد الأمير منصور بن عبدالعزيز في عام 1336هـ/1918م وهو أول وزير للدفاع.

ويعتبر مؤسس الجيش السعودي، خلال فترته شارك الجيش السعودي في حرب فلسطين عام 1948م.

وفي عهده استورد المسدس الشهير MAP الذي عرف باسم "وارد منصور"، توفي 1370هـ/1951م بعد أصابته بأزمة قلبية .