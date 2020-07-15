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تفاصيل صادمة.. في أحضان عشيقها 3 أيام بجوار جثة زوجها

قضايا وحوادث

تفاصيل صادمة.. في أحضان عشيقها 3 أيام بجوار جثة زوجها
تفاصيل صادمة.. في أحضان عشيقها 3 أيام بجوار جثة زوجها

عبد القادر وحيد- متابعات

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العشيق

كفر الشيخ

الزوجة

ترعة الجمايلة

في تفاصيل جديدة وصادمة فى واقعة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الزوجة وعشيقها قتلا المجني عليه، صعقا بالكهرباء، وجرداه من ملابسه وألقيا به عاريا في حظيرة المواشي، ومارسا الجنس على مدار 3 أيام، ثم تخلص العشيق من الجثة بإلقائها في ترعة.

وقالت التحريات إن الزوجة أقامت علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص منذ قرابة عام بقرية الجمايلة بمنطقة دسوق بكفر الشيخ ، حيث كان يتردد عليها، لممارسة الرزيلة في غياب زوجها.

وأوضحت أنه عقب ذلك قررا الاثنين التخلص من الزوج ليخلو لهما الجو لاستمرار تلك العلاقة الآثمة.

وتابعت : إن العشيق والزوجة، وضعا خطة محكمة للتخلص من المجنى عليه -فتحى- 44 عاما، عامل نظافة، حيث حضر العشيق لمنزل المجنى عليه، أثناء فترة عمله، وانتظر مختبئا في إحدى غرف المنزل.

كما كشفت التحقيقات أنه عقب حضور الضحية افتعلت الزوجة، مشاجرة بينها وبين الضحية، وظهر المتهم وشل حركته، وقتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا أنه لفظ أنفاسه.

وقام العشيق بنقل الجثمان في سيارته الخاصة، ووضع ملابسه الخارجية داخل كيس بلاستيكي،  حيث توجه إلى ترعة مجاورة لمحطة الري المطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، وألقى الجثمان في الترعة.

وكانت بداية الواقعة بعثور أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم، على الجثة طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عار لا يرتدي سوى الملابس الداخلية، وأبلغ الأهالي الشرطة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وانتشلوا الجثمان، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى.

وقد تحرر محضر رقم (6615 لسنة 2020)، إداري مركز شرطة دسوق، وأمرت النيابة بحبسهما بعد انتهاء التحقيق معهما، واعترافا بالواقعة.

وعقب نشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به، كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته.

على الفور شكّل اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية، وترأس العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد زعلوك مفتش المباحث، والرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث دسوق، لكشف حقيقة الواقعة، وتبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.


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