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تزوج 39 امرأة داخل قصر.. ماذا حدث

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تزوج 39 امرأة داخل قصر.. ماذا حدث
تزوج 39 امرأة داخل قصر.. ماذا حدث

عبد القادر وحيد- متابعات

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مزار سياحي

قصر

39 امرأة

زيونا

تعتبر عائلة رجل هندي يدعى " زيونا " واحدة من أكبر العائلات في العالم، وذلك بعدد زوجات وصل إلى 39 زوجة، وإنجاب الأبناء والأحفاد.

وفي قصر ضخم يضم 100 غرفة، تعيش عائلة زيونا إلى جانب الأبناء، والأحفاد وأبناء الزوجات، ، والذي أصبح مزار سياحيا.

ويبلغ زيونا صاحب الـ 74 عاما، ولديه 94 طفلا، و26 من أبناء زوجاته، و13 من بنات زوجاته، فضلا عن 33 حفيدا.

ويعتبر زيونا نفسه محظوظا لوجود الزوجات في حياته وأنه في نعمة لكونه رئيس أكبر عائلة في العالم، تشمل الأبناء والأحفاد.



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