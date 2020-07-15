حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلى

15 يوليه 2020 - 12:25 م

قال الاعلامي أحمد شوبير، إن رمضان صبحي لن يلعب في مصر غير للنادي الأهلي، موضحا أنه لا يمتلك عروضا أخرى في الدوري المصري حاليا.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه الاذاعي عبر إذاعة "أون سبورت أف أم": بيراميدز يعلم جيدًا أن رمضان لن يلعب في مصر غير للأهلي وبالتالي لم يتقدم بعرض أصلا للحصول على خدمات اللاعب.

وأكمل: لا يوجد مفاوضات بين الزمالك ورمضان صبحي، إلا أنه يمتلك عروضا كثيرة من أوروبا، ولكنها لم ترتق للمستوي الذي يرجوه اللاعب وترضي طموحاته.

وأوضح: العروض الأوروبية المقدمة للاعب من أندية إيطالية وألمانية صغيرة أما العرض الكبير والحقيقي من الدورى التركي واللاعب يرفض الأمر تماما.