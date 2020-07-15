ولي عهد أبو ظبي يزف بشرى عن إصابات كورونا

15 يوليه 2020 - 12:00 م

قالت الإمارات العربية المتحدة إنه لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وعلق محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على المؤشرات الأخيرة، مشيدا بدور العاملين في القطاع الصحي، وتفانيهم، قائلا : " إنهم خط الدفاع الأول.. ومثمنا الالتزام المسؤول من قبل جميع المواطنين".

وأضاف بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد – 19 .. في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".