فيديو.. مظاهرات غير مسبوقة أمام منزل نتنياهو تطالب باستقالته

15 يوليه 2020 - 11:27 ص

اندلعت مظاهرات الليلة الماضية أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالب باستقالته، حيث وصفت بأنها غير مسبوقة في حدتها.

وقال الكاتب الفلسطيني صالح النعامي إن ذلك جاء عقب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم معدلات البطالة والفشل في مواجهة كورونا مسؤول عنها نتنياهو المتهم بقضايا فساد والذي يتصرف وكأن هذه المشاكل لا تعنيه، منوها أنه حتى الآن قبائل اليمين تدعمه.

وأضاف أن صحيفة معاريف تقول: إن 40% من مصوتي الليكود غير راضين عن معالجة نتنياهو لكورونا ومع ذلك فإن نفس الاستطلاع يتوقع أن يحقق اليمين بقيادة الليكود أغلبية ساحقة، حتى بدون حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان، موضحا أن العامل الإثني يكرس القبلية: الشرقيون والروس يصوتون لليمين بغض النظر عن سلوك حكوماته".

كما أشارت قناة 13 الصهيونية إلى أن كورونا تعصف بـوحدة التجسس الإلكتروني التابعة للجيش والمعروفة بـ "8200" ، حيث يوجد العشرات من الضباط والجنود مصابين، ومئات في العزل.



