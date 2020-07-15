» كويتية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس خطير بعد خيانة زوجها مع فتيات ليل

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الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين

متابعات- الدويني فولي

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نشرت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تروى فيه قصتها مع زوجها رجل الأعمال الليبى محمد يوسف وكيف تم الطلاق بينهما والأضرار التى لحقت بها بسبب هذه الزيجة. 
وقالت روان حسين: قررت أن أنشر تفاصيل قصتى منذ أن أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدومًا واليوم أريد أن أشرح كل شيء وأتمنى أن يتفهمنى كل الناس فى الشرق الأوسط.


وأضافت روان حسين قائلة: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفنى البعض أننى مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو  شخص غير متوازن لأنني أمسكت بزوجى مع فتيات ليل وكنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى أننى خضعت للعلاج لأنني شعرت أنني لست متوازنة.


وأوضحت روان قائلة: "لكن الحقيقة هي أن زوجى مريض نفسى ونرجسى وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيء لأنني أحببته.


وأشارت روان قائلة: أما السبب الذى جعلنى ملتزمة معه لأننى كنت أرى كم الناس عدوانيين.. افترضوا أننى مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع أننى سأطلق زوجى الذى نقل إلى فيروس الورم الحليمى البشرى hpv type 16 لأنه كان يخوننى مع فتيات ليل.


وقالت روان: أنا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة فى حياتى ولكل من يسأل عن ابنتى فلم أراها منذ شهر وأحاول أن أحضر لها جواز سفر لتعود إلى أحضانى. 


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