  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
بحث متقدم
ولي عهد أبو ظبي يزف بشرى عن إصابات كورونا

ولي عهد أبو ظبي يزف بشرى عن إصابات كورونا

انفجار قنبلة بمحطة مترو عزبة النخل

محاولة انتحار فاشلة لشاب أمام مترو عزبة النخل

فيديو.. مظاهرات غير مسبوقة أمام منزل نتنياهو تطالب باستقالته

فيديو.. مظاهرات غير مسبوقة أمام منزل نتنياهو تطالب باستقالته

تقدم لخطوبة أم كلثوم.. فهدده موسيقار كبير بالقتل

تقدم لخطوبة أم كلثوم.. فهدده موسيقار كبير بالقتل

السعودية تلغي تراخيص بي إن سبورت ..وتفرض هذه الغرامة

السعودية تلغي تراخيص بي إن سبورت ..وتفرض هذه الغرامة

ضربة موجعة للصين.. بريطانيا تتخذ قرارا حاسما ضد هواوي

ضربة موجعة للصين.. بريطانيا تتخذ قرارا حاسما ضد هواوي

حكم تاريخي بالسعودية.. " تغيب المرأة ليس جريمة"

حكم تاريخي بالسعودية.. "تغيب المرأة ليس جريمة"

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن منظمة الصحة العالمية

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن منظمة الصحة العالمية

بعد تراجع طفيف.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شوبير

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي: صفقة من العيار الثقيل

فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا

الصفحة الأخيرة

فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا
فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما

#

حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض

#

استقبال مهيب للملك فيصل في بريطانيا قبل 53 عاما

#

فيديو نادر للملك فيصل والملكة إليزابيث

بريطانيا

الملك فيصل

أخبار السعودية

فيديو نادر

انتشر فيديو نادر على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر زيارة نادرة للملك فيصل، لبريطانيا، حينما كان وزيرا للخارجية.

وعلق حساب نوادر من التاريخ على الفيديو بالقول: "فيديو نادر جداً لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا عام 1350ه‍ - 1932م .. قبل 90 سنة تقريباً .. عندما كان وزيراً للخارجية، يتحدث الملك عن إعجابه بالاستعراض الذي تم أمامه، وكان يرافقه في الزيارة حافظ وهبه حيث يترجم له .. نشرت الفيديو جامعة ساوث كارولينا".

وتفاعل رواد تويتر مع الفيديو، حيث علق أحدهم: الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أبيه وجميع إخوانه الملوك المتوفين واللي حي منهم الله يبارك لنا فيه ويمد بعمره على الطاعة وولي عهده ويعزهم بالإسلام ورفع راية التوحيد ولا يعز عليهم ويخذل كل ظالم وده لهم بالشر وان الله يحصده بقوته وعزته انه على كل شيء قدير آمين يارب" .

وعلق  آخر: "رحم الله الملك فيصل ومن معه واجعلهم في الفردوس الأعلي من الجنة ووالدي وجميع موتى المسلمين ياحي يا قيوم". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجبلاية» تكشف مصير استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا
» أول تعليق لترامب على حظر بريطانيا لشركة "هواوي"
» إيران.. تهديد بإعدام أي شخص يساعد على تفشي كورونا
» كويتية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس خطير بعد خيانة زوجها مع فتيات ليل
» الطب الشرعي يحسم سبب وفاة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا
» اليوم.. الكعبة الشريفة بدون ظل لهذا السبب
» فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» عمرو الجنايني: أسطورة الأهلي رفض التواجد معنا باللجنة الخماسية
» فاروق: الأهلي يعرض مبلغا لا يُصدق لضم هذا اللاعب
» المصريون يتعاطفون مع هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية