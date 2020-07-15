» اليوم.. الكعبة الشريفة بدون ظل لهذا السبب

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تعامد الشمس

ظل

الكعبة الشريفة

للمرة الثانية هذا العام، من المُنتظر أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، حيث تكون الشمس عامودية فوق الكعبة المشرفة، مُتسببة باختفاء ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل. 
ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، بالإضافة للموقع الجغرافي لمكة المكرمة بين مداري السرطان والجدي ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرفة في كل عام.

ويعود سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.
يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2020 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2021.

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