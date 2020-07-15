ضربة موجعة للصين.. بريطانيا تتخذ قرارا حاسما ضد هواوي

15 يوليه 2020 - 09:50 ص

في قرار صعب، وضربة كبرى لشركة هواوي أعلنت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أنها ستمنع أي عمليات لتركيب معدات هواوي لشبكات الجيل الخامس.

وبحسب وكالة رويترز صرح وزير الإعلام أوليفر دودن في جلسة بمجلس العموم بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في يناير المقبل، وسيؤخر طرح بريطانيا لخدمات الجيل الخامس لعامين أو أكثر.

وأضاف أن القرار لم يكن سهلا، ولكنه القرار الصحيح لشبكات الاتصالات في البلاد وللأمن القومي لبريطانيا واقتصادنا .

يأتي هذا عقب دعوة من رئيس الوزراء بوريس جونسون بتطهير بريطانيا من معدات هواوي بالكامل من شبكة الجيل الخامس بحلول 2027.

كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز أمس أول الاثنين عن مصادر حكومية، أنه من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الشهر خططه المتعلقة بالاستغناء التدريجي من معدات هواوي من شبكة الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.

وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت القرار والذي سيمنح الشركات الكبرى في البلاد مثل الاتصالات البريطانية وفودافون مهلة من أجل التخلص من البنية التحتية لهواوي بطريقة مرحلية.

وجاء هذا التوجه بناء على قرار من مجلس الأمن القومي البريطاني الذي يحظر استخدام أو شراء معدات هواوي للجيل الخامس بحلول 2027.

وينص القرار على الطلب من المشغلين الحاليين لشبكات الإنترنت وقف استخدام البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق عبر الألياف الضوئية التي تستخدم معدات هواوي خلال العامين المقبلين.