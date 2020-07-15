تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن منظمة الصحة العالمية

15 يوليه 2020 - 09:38 ص

قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي إن تصريحات منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد باتت مقلقة بالنسبة لها.

وأضافت على حسابها في تويتر :" أصبحت هذه المنظمة مصدر تشاؤم بالنسبة لي .. أشعر بالتفاؤل أكثر مع ما يقوله البروفيسور الفرنسي ديديه رؤولت".

وتفاعل متابعوها حول رؤيتها لمنظمة الصحة العالمية، حيث علق أحدهم: "لم يعد يهم ما يقولون العلماء..فالأجداد قالوا كلاما واقعي وحقيقي: "الوباء يدور العام " هذا يعني أن الوباء سيزول مع دخول فصل الخريف كما جاء فيه.

وعلق آخر: "سنكون عادلين نأخذ منكِ التفاؤل ومن البروفيسور المعلومة،وداعا لحياتنا السابقة".

وكانت الصحة العالمية قد أعلنت أنه لا عودة للحياة الطبيعية خلال المستقبل المنظور بسبب فيروس كورونا.

كما حذر تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفي فى جنيف، من أن الأمور ستزداد سوءا إذا لم يتم الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة .

وأضاف غيبرييسوس أن العالم لن يستعيد ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور.