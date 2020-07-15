استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

15 يوليه 2020 - 09:32 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري15.9 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس، نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.9 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع.

كما سجل في بنوك الأهلي، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، عودة نحو 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.