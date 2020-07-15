أبو بكر: أتوقع أن تتصدى الدولة لقلة الأدب ..وانتوا عارفين بتكلم عن مين

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لإعلامي خالد أبو بكر
لإعلامي خالد أبو بكر

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خالد أبو بكر

أكد الإعلامي خالد أبو بكر أنه يتوقع تدخل الدولة المصرية للتصدي لبعض مظاهر قلة الأدب انتصارا لمباديء ثورة 30 يونيو .

وقال في برنامجه المذاع على قناة ON E : حين نرى سيدات فضليات يناشدن للحفاظ على كرامتهن أحزن .. مصر الجديدة مؤدبة وتحفظ للناس كرامتهم أرجوكم الناس في البيوت تسأل هو في ايه؟

وأضاف: الناس في البيوت عارفة بتكلم عن مين .. الناس مستنية العدل اللي اتعودت عليه منذ 30 يونيو .. وأتوقع أن يكون للدولة المصرية رد فعل انتصارا للقيم والمباديء التي أرستها في ثورة 30 يونيو.

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