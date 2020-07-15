عدد شهور الحمل عن طريق حاسبة الحمل والولادة من موقع محتوى

15 يوليه 2020 - 12:32 ص

ظهر موقع محتوي muhtwa.com منذ عام 2017 كوسيلة اعلامية الكترونية الهدف منها تنوير جموع القراء في مصر والوطن العربي واطلاعهم على أهم المعلومات في المجالات المختلفة وسد احتياجاتهم المعرفية و تطلعهم الدائم لاكتشاف الجوانب الخفية عن الأشياء من حولهم.

وساهم موقع محتوى منذ ظهوره في زيادة حجم المعرفة الثقافية والسياسية والإجتماعية والعلمية كما فتح أمام القراء والزائرين عوالم مختلفة لإكتشاف وفهم ما يحدث حولهم.

وأصبح محتوى في مقدمة المواقع الإلكترونية التي تهتم بتقديم مضمون متنوع نظرًا مصداقيته الكبيرة وحرص القائمين عليه على استخدام لغة سهلة وبسيطة يفهمها القارئ ويتفاعل معها بسهولة، ولعل أهم العوامل التي ساهمت في انتشار موقع محتوى متنوع الجوانب والأقسام التي يشملها الموقع حيث يتفرع لأكثر من 90 مجال وتخصص مختلف.

ويهتم القائمون عليه بالمراجعة اللغوية والنحوية للفقرات والجوانب الأساسية كما يتم الإستعانة بآراء المتخصصين في الأمور الهامة محل الجدل والإستفادة من خبراتهم لإضافة محتوى جديد يفيد القارئ ويشبع حاجته المعرفية.

وشمل العمل على إخراج موقع محتوى انتقاء أفضل العناصر البشرية في مجال التحرير الصحفي والصياغة اللغوية والتنسيق والإخراج لضمان إشباع اهتمامات القارئ وتلبية طموحاته في قراءة محتوى مفيد ومنظم وشامل لكافة العناصر التي يبحث عنها.

ويمكنكم عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمحتوى التقليب بين الموضوعات المختلفة التي تم نشرها مؤخرًا والدخول إلى حاسبة الحمل والولادة التي تم اضافتها لمساعدة كافة السيدات في حساب مدة الحمل وعمر الطفل ومن ثم معرفة موعد الولادة.

وساعدت حاسبة الحمل والولادة الكثير من السيدات في التعرف على موعد الولادة والتحضير لاستقبال المولود الجديدة كما ساعدت بعض السيدات في التعرف على أنسب المواعيد التي يمكن فيها حدوث حمل.

وقد تم تصميم موقع محتوى بشكل فريد ومميز حتى يسهل على القارئ التنقل بين أقسامه وتصفح الموضوعات المنشورة فيه بسهولة حيث يتضمن محتوى خمسة عشر قسم رئيسي هم "الإسلام اليوم، حول العالم، المنوعات، الصحة والطب، علوم وتنمية، قسم الصور، الاسرة، الإنترنت، تعليم الطبخ، المجتمع، أدم وحواء، تعليم الطبخ، أقوال وحكم، التعليم، فنون وسينما".

ويندرج من التصنيفات الرئيسية للموقع ما يقرب من 90 تصنيف وقسم فرعي شاملين لكافة الخدمات والمجالات المختلفة التي تهم الزائر، ومن أهم وأبرز أقسام الموقع " الصحة والطب، المعلومات العامة، الصحة والطب، تردد القنوات، الأبحاث الدراسية، قسم الصور".

ومؤخرًا تم اضافة العديد من الأقسام الهامة في الموقع والتي من أبرزها دليل مصر الذي يتم من خلاله تقديم سلسلة من المعلومات المختلفة التي ترشد القارئ للإستفادة من الخدمات بشكل صحيح كما يتم من خلال هذا الأقسام الإعلان عن مواعيد العروض السينمائية والمسرحية إلى جانب شرح طريقة تنفيذ الخدمات الحكومية اون لاين.

ويهتم محتوى من خلال قسم تردد القنوات بإعلام القراء بطريقة ضبط القنوات الجديدة وأهم الترددات الخاصة بهم ويعرض لهم بشكل مبسط الخريطة البرامجية للقنوات وأهم العروض الحصرية التي تنفرد بها.

ولا يمكن إغفال أهمية قسم دليل الأدوية باعتباره واحد من الأقسام الرئيسية داخل الموقع والتي كثر الإعتماد عليها خلال الفترة الأخيرة للتعرف على دواعي استعمال الأدوية والإرشادات الخاصة بها وطرق تفادي آثارها الجانبية كما ساهم الموقع خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بالجانب التوعوي خاصة فيما يتعلق بإيضاح الأعراض الخاصة بالمرض والفرق بينها وبين البرد العادي وسبل الوقاية منه.

وعلى صعيد آخر انفرد موقع محتوى بتقديم مجموعة مميزة من الموضوعات الهامة في قسم الإنترنت خاصة في مجالات الموبايلات والتقنية والتطبيقات الحديثة حيث تم شرح العديد من الطرق لإفهام القارئ سبل الدخول على المواقع وتحميل التطبيقات وإنجاز المهام بشكل إلكتروني يتماشى مع عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه الآن.

ويرجى العلم إن موقع محتوى يستقبل يوميًا الآلاف من التعليقات التي يطرحها القراء أسفل الموضوعات للإستفسار عن المعلومات والمضمون المقدم عبر الموقع ويعكس هذا الأمر حجم التفاعل الكبير والقيمة الإعلامية للموقع باعتباره واحد من أهم المواقع المتنوعة الموجودة في مصر والوطن العربي.



