مصر تحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطي الفقر

14 يوليه 2020 - 11:50 م

قال العالم المصري الدكتور هاني سويلم، ا?ستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة ا?خن با?لمانيا، ا?ن هناك 5 نقاط خلافية بشا?ن سد النهضة مع الجانب الا?ثيوبي منها ما يتعلق بالجفاف.



وا?ضاف "سويلم"، في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء dmc، تقديم الا?علامي رامي رضوان، المذاع على قناة DMC، يوم الثلاثاء، ا?ن الفريق المصري الذى يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا ا?لى ا?ن ا?عادة الملي? ا?حد المشاكل الفنية في ملف سد النهضة.



وأوضح ا?ن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشا?ن ملف المياه في سد النهضة، مؤكدا ا?ن مصر تحتاج ا?لى 110 مليار متر مكعب لنتخطى مرحلة الفقر الماي?ي، مضيفا ا?نه يتم استيراد محاصيل زراعية يمكن زراعتها في مصر وتحتاج مياه.

