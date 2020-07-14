صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا

14 يوليه 2020 - 11:40 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيضعف مع الوقت ويفقد حدته ويتحول إلى فيروس عادى، وتابع:"الكورونا بعد شوية هيتحول إلى مرض مزمن وضعيف مثل الإنفلونزا العادية".



وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التوصل إلى تطعيم لفيروس كورونا سوف يساهم بشدة في القضاء عليه.

