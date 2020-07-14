مستشار الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أدى إلى تراجع شدة الفيروس ذاته وعدد الحالات وتراجع الضغط على القطاع الصحي.
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الموقف في مصر فيما بتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر المبارك.
وتابع: "إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام، ومن ثم تراجع بعد ذلك، نستطيع القول أن هناك منحنى للتراجع الكبير".
وأوضح: "هناك سيطرة على الموقف ولكن مازلنا في مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات".
ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلت حدته، الأمر الذي جعل الحالات المصابة لا تعاني كثيرًا كما كان في بداية الجائحة.

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